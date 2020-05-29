شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة وإعادة سفلتة جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

تتواصل أعمال الإصلاح والصيانة، بجسر الملك فهد، الرابط بين المملكة العربية السعودية ، ومملكة البحرين، والتي بدأت قبل شهر رمضان المبارك، وذلك استغلالًا لأوقات منع التجول، في ظل انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19». وتشمل أعمال الصيانة، إعادة سفلتة ورصف الطريق، وتحسين البنية التحتية، مع عدم تحديد موعد محدد لإعادة افتتاحه، خلال الفترة المقبلة.

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