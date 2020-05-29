شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تعقيم لاستقبال المصلين بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف إنه تم إصدار تعاميم بذلك، وتوجيه أئمة المساجد بحث المصلين على التقيد بالتباعد الاجتماعي، وتمّ توزيع منشورات من وزارة الصحة بهذا الخصوص، إضافةً إلى وضع معقمات بجميع المساجد.
وتابع: ندرس احتياجات الأحياء وعدد المساجد القادرة على استيعاب عدد المصلين في الجوامع، إضافةً إلى تنفيذ مبادرات مع شركات؛ لزيادة التعقيم، ومبادرة مع مكاتب الجاليات؛ لنشر منشورات توعوية بجميع اللغات الأجنبية للعمالة.
وحول مساجد الجبيل الصناعية، قال: زدنا فيها تقريبًا 20 مسجدًا لنكون جوامع، وندرس أي احتياج، والهيئة الملكية ستوفر معقمات لجميع المساجد، لنشر ثقافة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات والقفازات.
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