شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ارتفاع التعافي إلى 54.553 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ليصل إجمالي الحالات إلى 80 ألفا و185 حالة، وتسجيل 3531 حالة تعاف جديدة ليصل الإجمالي إلى 54 ألفا و553 حالة (68 % من إجمالي الإصابات المسجلة)، فيما بلغ مجموع الوفيات 441 حالة وفاة بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة.

وأشارت الى إجراء 16.428 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة التي تم إجراؤها بالمملكة إلى 770.7 ألف فحص مخبري لكورونا.

وتوزعت الحالات بين المناطق على النحو التالي، الرياض 611 حالة، جدة 360 حالة، مكة المكرمة 148، الدمام 101، الهفوف 91، المدينة المنورة 50، الخبر 46، الظهران 25 الطائف 22، حائل 20، المبرز 17، الجبيل17 ، تبوك 16، خليص 15، القطيف 13، بقيق 13، راس تنورة 8، الشارف 8، الجفر 5، نجران 5، بريدة 4، خميس مشيط 4، الخرج 4، بيش 3، العيص2 ، ينبع 2، القريات 2، العضة 2، النماص 2، الخفجي 2، صفوى 2، جازان 2، عرعر 2، فيما سجلت حالة واحدة في كل من خيبر والرس وعيون الجواء وعنيزة والمظيليف والقنفذة والهدا ورنية وأبها والمجاردة وأحد رفيدة والنعيرية وحفر الباطن والغزالة والطوال وفيفاء وصبيا وشرورة والدلم والمجمعة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي استمرار الجائحة وضرورة الحذر من انتشار الفيروس، وحذر قائلا: لا تكن سبباً في أذية نفسك أو نقل العدوى لوالديك وأبنائك بسبب الاستهتار والتفريط.

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فيما أصدرت وزارة الصحة، في وقت سابق، دليلًا للفئات الأكثر خطورة للإصابة بفيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، بهدف عرض طرق الوقاية، والاحتياطات اللازمة لهذه الفئات.

وتناول الدليل الذي نشرته الوزارة بعدة لغات عبر منصتها التوعوية «عش بصحة»، نصائح مهمة لكبار السن ومرضى السكري ومرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى القلب والأوعية الدموية.

وشملت نصائح وزارة الصحة ذوي الأمراض الصدرية والتنفسية، والمصابين بنقص المناعة المكتسب، ومرضى الكلى، ومرضى السرطان، والحوامل، والمرضعات، وضِعاف المناعة المصابين بالسمنة الشديدة؛ وذلك لتعريفهم بالتعامل مع الأعراض، كما تطرق الدليل إلى طرق الوقاية وآلية التواصل مع مركز 937، وما الذي ينبغي فعله لحماية هذه الفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا.

وتضمن الدليل نصائح عامة للجميع من أبرزها البقاء في المنزل، وتجنب لمس الحيوانات، واستمرار تناول الأدوية، والاهتمام أكثر بالنظافة، والحرص على مواصلة النشاط البدني، ولبس الكمامة القماشية عند الخروج من المنزل، وترك مسافة آمنة، وعدم مشاركة الآخرين الطعام وأدواتهم، وتجنب التجمعات وغيرها.