شكرا لقرائتكم خبر عن «سار» تستأنف رحلاتها الأحد والان نبدء بالتفاصيل

تستأنف الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» رحلاتها بشكل رسمي ابتداءً من بعد غد الأحد المقبل، داعية الراغبين في السفر على متن قطاراتها إلى إجراء الحجوزات عبر الموقع الإلكتروني للشـركة www.sar.com.sa أو من خلال التطبيق للأجهزة الذكية.

وأكدت أنها أكملت استعداداتها التشغيلية لانطلاق رحلاتها في هذه المرحلة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة لضمان سلامة المسافرين وبحسب ما يرد من الجهات المعنية، حيث تتضمن -المرحلة الأولى- أربع محطات «الرياض، المجمعة، القصيم، حائل».

وفيما يخص الإجراءات المستحدثة والتدابير الوقائية أوضحت «سار» أن نسبة المقاعد المتاحة للحجز داخل القطار لن تتجاوز الـ50٪ من مقاعد القطار في الرحلة الواحدة وبما يحقق التباعد الاجتماعي وسلامة المسافرين.

وعلقت جميع رحلات قطار الركاب لوجهات شركة «سار» في 21 مارس الماضي 2020م في ظل جائحة كورونا امتثالًا للتوجيه الكريم المتخذ كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.