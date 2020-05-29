شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف تعلن خطتها التدريجية لعودة العمل والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت جامعة الطائف خطتها الزمنية لبدء العودة إلى مقرات الجامعة كافة، بعد غد الأحد، في ضوء ما ورد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتبدأ عودة مديري الإدارات كافة في الجامعة، مع ما لا يقل عن 50 % من منسوبيها، ويراعى قدر الإمكان في تحديد النسبة حضور مساعدي مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، على أن يمارس بقية موظفي الإدارة أعمالهم عن بُعد.

وحددت الجامعة الأحد 15 شوال الجاري موعدًا لحضور مديري الإدارات كافة في الجامعة، مع ما لا يقل عن 75 % من منسوبي إداراتهم، على أن يمارس بقية موظفي الإدارة أعمالهم عن بُعد، فيما ستكون العودة لجميع منسوبي الجامعة في جهات عملهم بلا استثناء يوم الأحد 22 شوال الجاري.

وشددت الجامعة على ضرورة الإفصاح عن جميع الحالات المخالطة أو المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وألا يطالبوا بالعودة، ويمنحوا فترة إجازة غير محتسبة من الرصيد لمدة 14 يومًا من تاريخ صدور التقرير الطبي المعتمد.

ووفقًا للخطة، يتولى مديرو الإدارات فرز ومتابعة الحالات الطبية المستثناة (حمل، وأمراض تنفسية، وأمراض نقص المناعة، والأورام، والأمراض المزمنة)، لمنحهم إجازة غير محتسبة من الرصيد لمدة 14 يومًا من تاريخ صدور التقرير الطبي المعتمد، على أن يراجع وضعهم بشكل دوري.