، شوال بداية مبشرة .. 13 ألف حالة تعافٍ من كورونا في 5 أيام ،

محمد بن مسعود - الدمام - معدلات العدوى تدخل مرحلة الأمان.. والمصابون في تناقص مستمر

وصلت عدد حالات التعافي منذ بداية شهر شوال وحتى الآن أكثر من 13 ألف حالة من فيروس كورونا المستجد في السعودية وذلك في غضون خمسة أيام، الأمر الذي يدعو للتفاؤل ببداية مبشرة في مرحلة جديدة خصوصًا أن عدد حالات الإصابة في تناقص مستمر طول الفترة الماضية.

وفي التفاصيل، شكلت عدد حالات التعافي في شهر شوال نحو 24 % من إجمالي العدد الكلي للحالات المتعافية والبالغ 54553 أي ربع الحالات تقريبًا فيما بلغت الإصابات حتى آخر إعلان لوزارة الصحة نحو 80 ألف إصابة بالفيروس.

وتوزعت حالات التعافي في شهر شوال بدءًا من أول أيام العيد كما يلي :

الأول من شوال 2284

الثاني من شوال 2148

الثالث من شوال 2782

الرابع من شوال 2571

الخامس من شوال 3531

وأكد استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي لـ"الخليج 365" أن معدل انتشار العدوى لفيروس كورونا دخل منطقة الأمان وذلك لأول مرة بعد 17 دورة، موضحًا أن المعدل أصبح (R0=0.9).

وقال "العصيمي": دخلنا في المرحلة الثالثة من مراحل الانتشار الوبائي، وهي مرحلة التعافي بعد 6 دورات من محاولات تسطيح المنحنى، و10 دورات من محاولات احتواء الوباء، ومنع انتشار الفيروس.

وجاءت الأرقام في السعودية حتى الآن على النحو الآتي :

عدد المصابين 80185

عدد حالات التعافي 54553

عدد الوفيات 441

عدد الحالات الحرجة 419فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة