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أهداف المرحلة الحالية من الاختبار التحصيلي عن بعد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة تقويم العليم والتدريب، اليوم الجمعة، عن أهداف المرحلة الحالية من مراحل الاختبار التحصيلي عن بعد، لافتة إلى أنها تهدف إلى تمكين الطلبة المسجلين في الاختبار التحصيلي⁩ من أداء الاختبار التجريبي.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك خلال عدة أيام من هذا الأسبوع وفق مجموعات؛ بهدف تقديم المساعدة والحلول لأي مشكلات تواجهكم؛ فيما سيتمكن الجميع من أداء الاختبار التجريبي والفعلي.

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