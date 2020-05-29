شكرا لمتابعة خبر عن أهداف المرحلة الحالية من الاختبار التحصيلي عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة تقويم العليم والتدريب، اليوم الجمعة، عن أهداف المرحلة الحالية من مراحل الاختبار التحصيلي عن بعد، لافتة إلى أنها تهدف إلى تمكين الطلبة المسجلين في الاختبار التحصيلي⁩ من أداء الاختبار التجريبي.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك خلال عدة أيام من هذا الأسبوع وفق مجموعات؛ بهدف تقديم المساعدة والحلول لأي مشكلات تواجهكم؛ فيما سيتمكن الجميع من أداء الاختبار التجريبي والفعلي.