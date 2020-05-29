شكرا لمتابعة خبر عن أهداف المرحلة الحالية من الاختبار التحصيلي عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت هيئة تقويم العليم والتدريب، اليوم الجمعة، عن أهداف المرحلة الحالية من مراحل الاختبار التحصيلي عن بعد، لافتة إلى أنها تهدف إلى تمكين الطلبة المسجلين في الاختبار التحصيلي من أداء الاختبار التجريبي.
وأوضحت الهيئة، أن ذلك خلال عدة أيام من هذا الأسبوع وفق مجموعات؛ بهدف تقديم المساعدة والحلول لأي مشكلات تواجهكم؛ فيما سيتمكن الجميع من أداء الاختبار التجريبي والفعلي.
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