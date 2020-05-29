شكرا لمتابعة خبر عن «النمر» يوضح حقيقة وصفة الثوم والحليب للقضاء على الفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم الجمعة، أن ما يتم تداوله عن وصفة الثوم والحليب وأنها تقضي على الفيروس المستجد هو أمر غير صحيح ولا يستند على أساس علمي.

وأوضح الدكتور خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن وصفة الثلاث حبات من الثوم التي تهرس ويصب عليها حليب مغلي ويغطى عشر دقائق ويشرب بعدها لفترة معينة، هي وصفة باطلة وليس لها أساس علمي؛ حيث حذر من تناولها.