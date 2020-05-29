شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 8 منشآت تجارية وتغريم 18 منشأة مخالفة في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

كثفت أمانة حائل والبلديات التابعة الجولات الميدانية على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية خلال فترة رفع منع التجول الجزئي.

وأعلنت أمانة حائل عن إغلاق 8 منشآت تجارية وتغريم 18 منشأة مخالفة، ويأتي ذلك مع بدء مزاولة الأنشطة التجارية للعمل.

أشارت وزارة الداخلية إلى الإجراءات التي ستطبق في مدينة مكة المكرمة، وذلك على مرحلتين، الأولى تبدأ من 8 شوال، فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارا من 29 شوال.

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وأبانت وزارة الداخلية أن المرحلة الأولى تبدأ يوم الأحد القادم الموافق 8 شوال 1441، وتستمر حتى تاريخ 28 شوال الجاري، وتقرر فيها السماح بالدخول والخروج من مدينة مكة المكرمة، ورفع منع التجول جزئيا من الساعة الـ6 صباحا حتى الساعة الـ3 مساء، واستمرار السماح بممارسة رياضة المشي طوال اليوم داخل الأحياء، واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليا، واستمرار جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تم عزلها.