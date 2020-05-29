شكرا لقرائتكم خبر عن راشد الماجد يكشف تأثره بـ كورونا ويقول: كنت ارتدي الكمامات قبل ظهور الفيروس (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الفنان راشد الماجد، على فترة الحجر المنزلي بسبب أزمة كورونا، على هامش حفله الغنائي الذي أحياه عبر منصة ”شاهد vip“ .

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وفي رده على الإعلامي علي العلياني، كشف الماجد تفاصيل حياته اليومية خلال فترة وجوده بالحجر المنزلي، قائلا، إن الحجر المنزلي كان مناسبا له، وأن ”الأزمة دي جازت لي شوي .. جعلتني أقدر أطلع أتحرك مابي زحمة".

ولفت الماجد إلى أنه "عندما كان يخرج قبل ظهور فيروس كورونا، كان يرتدي الكمامة.. شكلي كوروني أنا من الأول .. بيقولولي الشباب أنت كوروني الحين صرنا نلبس كمامات كلنا مثلك".



وقال، ”زاد وزني 4 كيلوغرامات.. والمشكلة أن كلهم في خدودي ما بتطلع في مكان تاني“.

كما وجه رسالة للأطباء قائلًا: ”بشكرهم وأعيد عليهم والله يعطيهم العافية وأقولهم كفو لأن حياتهم تعرضت للخطر“.