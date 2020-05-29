شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العربية تهاجم المجلس الانتقالي وتتهمه بالولاء لإيران وخدمة الأجندات الإيرانية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت قناة العربية أن مساعي مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيأ، تخدم الأجندات الإيرانية بفصل اليمن جنوبه عن شماله.

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ونقلت قناة العربية تصريحات لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ، يؤكد فيها أن "تقسيم اليمن بالنسبة لإيران مشروع قديم جديد".

وقالت العربية إن الإرياني أكد أن "مخطط تقسيم اليمن بالنسبة لإيران مشروع قديم جديد بدا مع دعم نواة الحراك الجنوبي، وما عرف بحركة الشباب المؤمن في صعدة".

وأضاف الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، نقلتها قناة العربية، ورصدها "بويمن" الخميس : "ظهر المخطط بوضوح مع انقلاب الميليشيا الحوثية وإدارتها السياسية والاقتصادية والعسكرية للحرب منذ اكثر من 5 سنوات سعت خلالها لتكريس الانفصال كأمر واقع في حياة اليمنيين".

وقال وزير الإعلام اليمني : "يدرك نظام طهران استحالة فرض سيطرة ميليشياته الحوثية على كامل الخريطة اليمنية، فيلجأ للدفع بميليشياته للتصعيد العسكري شمالاً ودعم وتأجيج الفوضى جنوباً، بهدف تقويض وجود الدولة والحكومة الشرعية وجهودها لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والانطلاق لتحرير العاصمة المختطفة صنعاء".

وأوضح أن "المخطط الإيراني لتقسيم اليمن يطمح لتثبيت ذراعها الحوثية شمالاً وزرع نظام صديق لا يرفض فكرة التعايش مع الحوثيين جنوباً، وهو مخطط سيسقط أمام وعي أبناء شعبنا ودعم أشقائه وأصدقائه وفي مقدمتهم المملكة العرببة السعودية، إدراكاً لحقيقة أن يمن آمن مستقر مزدهر وموحد هو ضمانة لأمن واستقرار المنطقة والعالم".

ومنتصف الشهر الجاري، شن نائب رئيس المجلس هاني بن بريك، هجوما عنيفا على قناتي العربية والحدث، على خلفية تغطيتهما للمعارك العسكرية بين الجيش الوطني التابع للشرعية، ومليشيات المجلس الانتقالي التابعة للإمارات، في محافظة أبين اليمنية.

وقد أثارت تغطية العربية، أمس الخميس، حفيظة قيادات وأنصار المجلس الانتقالي، ما دفعهم مجددا لمهاجمة القناة، عبر ناشطين تمولهم الإمارات، يتهمونها بدعم من يسمونهم "الإخونج" في إشارة إلى الإخوان المسلمين، في تناقض كبير، واتهامات مثيرة للسخرية، حيث أن القناة معروفة بالعداء للجماعة ومحاربة وجودها في الدول العربية، على رأسها مصر.