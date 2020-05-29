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قيادات عسكرية كبيرة من أبناء شبوة تصل الرياض بشكل مفاجئ

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عدن - ياسمين التهامي - وصلت قيادات عسكرية تنتمي إلى محافظة شبوة، محسوبة على الشرعية، أمس الخميس، إلى العاصمة الرياض، قادمة من العاصمة المصرية القاهرة، حيث كانت تقيم.

 

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وذكرت مصادر صحفية، أن كل من عوض دحبول وجحدل حنش وصلا على متن طائرة خاصة الى الرياض، ولم تتوفر معلومات وافية عن سبب استدعاء تلك القيادات.

 

 

ويتزامن ذلك، مع تواجد قيادات من مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي التابع للإمارات، في الرياض، بدعوة سعودية، عقب اندلاع معارك عسكرية، بين مليشيات الانتقالي المنقلبة على الشرعية، جنوبًا وقوات الجيش الوطني التابع للشرعية في أبين.

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