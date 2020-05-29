شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات عاجلة وهامة من الدفاع الأمريكية بشأن عقودها الدفاعية مع السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية تصريحات مهمة بشأن عقودها الدفاعية مع المملكة العربية السعودية.

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جاء ذلك، على لسان قال قائد البحرية الأمريكية، شون روبرتسون، المتحدث باسم البنتاغون، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، أكد خلالها أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعقود الدفاعية طويلة الأمد مع السعودية.

واضاف شون أن “القوات الأمريكية تحتفظ بقدرات قوية في مسرح العمليات بما في ذلك الدفاع الجوي، لمعالجة أي حالات طوارئ متعلقة بإيران حسب الحاجة”.

وردا على التقارير الصحافية، التي تحدثت أن خفض القوات الأمريكية أو معداتها بالمنطقة قد يفتح المجال لزيادة التهديدات بمنطقة الشرق الأوسط، قال روبرتسون إن “وزارة الدفاع تجري أعمالا روتينية في إدارة قوتها حول العالم”، وأنها تواصل العمل مع المجتمع الدولي والقوات المسلحة السعودية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الإقليمية”.