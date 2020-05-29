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عدن - ياسمين التهامي - وثق فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حادثة نادرة، في عدة محافظات تركية، لكرة نار ملتهبة تسقط من السماء، وتنفجر قبل أن تتلاشى تمامًا، حولت ليلها إلى نهار في مشهد مهيب، وصف كأنه "يوم القيامة".

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مشهد كأنه "يوم القيامة".. كرة نار ملتهبة تحول ليل تركيا إلى نهار (فيديو رهيب)

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وبحسب موقع "دايلي صباح"، فقد أكدت الشرطة في مقاطعة طرابزون على البحر الأسود مشاهدة "كرة من الضوء"، وأن النيزك كان مرئيًا في عدة مقاطعات، بما في ذلك أرتافين، وأرضروم، وسيفاس، وتونسيل، وأرداهان.

وقال أوزان أونسالان من جامعة إيج ، الذي يقود أيضًا مشروع تتبع النيازك التركي، إن الظاهرة التى شهدها الشمال كانت نيزكا نموذجيا، مضيفًا أنه : "ظهر أنه يتجه من أرضروم إلى أرفين، ومن المرجح أن يكون قد سقط في سوتشي أو جورجيا".

وتابع: "وفقًا لتقييمنا الأول، نعتقد أنه قد سقط في البحر"، مشيرا إلى أنه من المعتاد أيضًا سماع انفجار بعد دقيقتين إلى ثلاث دقائق بعد الضوء الساطع، وأكد أونسالان أيضا أنهم على اتصال مع "وكالة ناسا" لتقييم اللقطات.