“الجمارك” تنشر قائمة بالسلع المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها اعتباراً من 10 يونيو 2020

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كشفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم (الخميس)، عن قائمة السلع الغذائية المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها اعتبارا من 10 يونيو المقبل، وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 559 وتاريخ 28 /8 / 1441هـ.

وشملت القائمة فرض رسوم بنسبة 7% على لحوم الضأن والماعز المعدة للذبح، والتي كانت معفاة من الجمارك، ورفع رسوم لحوم الحيوانات الأخرى والطيور الطازجة والمبردة والمجمدة من 20% إلى 25%.

كما شملت رفع الرسوم على الأسماك بكافة أنواعها، بنسبة من 3% إلى 6%، إضافة إلى منتجات الألبان والمشروبات بكافة أنواعها ومشتقاتها، وذلك بنسبة من 5% إلى 10%، وبعض أنواع الأجبان من 5% إلى 6%، وبعض أنواع الخضروات إلى 15% ولم يكن يفرض عليها رسوم سابقا. ويمكن الاطلاع على القائمة من خلال المرفق التالي:

قائمة البنود المستهدف رفعها انقر هنا





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