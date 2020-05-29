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الجدعان يؤكد دور مجموعة العشرين في تسريع التعافي من آثار كورونا المستجد

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المملكة اتخذت مع باقي الأعضاء العديد من الإجراءات لدعم الفئات المتضررة..

أكد وزير المالية محمد الجدعان، دور مجموعة العشرين في تخفيف آثار جائحة المستجد، ودعم عملية التعافي الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي المشترك بهدف تسريع التعافي من الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة.

وشاركت مجموعة العشرين مع منظمة الأمم المتحدة في الحدث رفيع المستوى لتمويل التنمية في فترة كورونا المستجد، وما بعده.

وقال الجدعان: إن المملكة بصفتها رئيس مجموعة العشرين، اتخذت مع باقي المجموعة العديد من الإجراءات والاحتياطات لتفادي ما ترتب على جائحة كورونا المستجد من أضرار صحية واقتصادية وغيرها، ولدعم الفئات الأكثر تضررًا.

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وأكد الجدعان أهمية تضافر الجهود العالمية مع مجموعة العشرين لتمهيد العودة لتعافي الاقتصاد العالمي من جديد.

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