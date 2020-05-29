إغلاق 3 منشآت تجاري بتبوك.. خالفت اشتراطات مواجهة انتشار «كورونا»

تزامنًا مع رفع منع التجول..
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الخميس، إغلاق 3 منشآت تجارية بمنطقة تبوك؛ بسبب التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي بيان لها، قالت الوزارة: أغلقت أمانة منطقة تبوك، ٣ منشآت تجارية، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والمطاعم؛ لضمان عدم التهاون في الالتزام بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية.
وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي حرصًا على سلامة المواطن والمقيم، وتزامنًا مع رفع منع التجوال.
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