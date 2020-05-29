إغلاق 3 منشآت تجاري بتبوك.. خالفت اشتراطات مواجهة انتشار «كورونا»

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الخميس، إغلاق 3 منشآت تجارية بمنطقة تبوك؛ بسبب التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان لها، قالت الوزارة: أغلقت أمانة منطقة تبوك، ٣ منشآت تجارية، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والمطاعم؛ لضمان عدم التهاون في الالتزام بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية.

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وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي حرصًا على سلامة المواطن والمقيم، وتزامنًا مع رفع منع التجوال.

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