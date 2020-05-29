السفير البريطاني بالمملكة يدين محاولات الحوثي استهداف مناطق مدنية سعودية

أدان السفير البريطاني في المملكة «نيل كرومبتون»، الهجمات الحوثية، التي حاولت استهداف مناطق مدنية في نجران، أمس الأربعاء.

وقال «كرومبتون»، إن توقف الحوثيين عن مهاجمة أهداف مدنية فقط، سيظهر جديتهم للسلام.

كان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، صرح بأن قوات التحالف تمكنت، أمس الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (نجران).