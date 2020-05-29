الأرصاد تخالف أسمنت الجوف بسبب الانبعاثات

بعد يومين من نشر "دوت الخليج" خبراً بعنوان " أدخنة أسمنت الجوف تغطي سماء طريف مجددا"، تفاعلت هيئة الأرصاد وحماية البئية مع مانشرته الصحيفة، وقالت في توضيح لـ " دوت الخليج" من خلال مدير مكتب شؤون البيئة بمنطقة الحدود الشمالية المهندس سعد العنزي، إنه تجاوباً مع مانشر عن وجود انبعاثات من أحد مصانع الأسمنت في محافظة طريف، باشرت الهيئة الموقع واتخذت إجراءاتها الرسمية بحق شركة الأسمنت، بسبب وجود انبعاثات من أحد مصانعها بالمحافظة، حيث شكلت الانبعاثات ضرراً على البيئة والصحة العامة، وأكد العنزي أن الهيئة سوف تلزم المصنع المخالف بمعالجة الانبعاثات وفق خطة قدمها المصنع، بعد فرض العقوبات المنصوص عليها نظاما. وعلمت " دوت الخليج " أن الشركة لم تتمكن من الحصول على رخصة البيئة منذ مايقارب نحو عام ونصف، بسبب مخالفات البيئة داخل العمل وفي مرافقه، وأخرى عن مخلفات دون نقلها لأماكن مخصصة لحرقها، وأشارت إلى أن الهيئة تدرس قرار لجنة الغرامات المالية في تحديد مبلغ الغرامة، وفقا لتكرار المخالفة ونوعها، على أنه يحق للشركة الاستنئاف خلال مدة لاتتجاوز 60 يوما أن رغبت في حال إقرارها من قبل لجنة المخالفات.

من جهة أخرى، ينتظر تقوم هيئة الأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الحدود الشمالية خلال الفترة القادمة، بوضع جهاز داخل محافظة طريف، يتمكن من قياس جودة الهواء، مايحقق دراسة أجواء المحافظة ونسبة تلوثها بشكل مستدام ودقيق ومن بعد