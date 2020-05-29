السعودية اليوم / صحة نجران تكمل استعداداتها للكشف على المسافرين بمطار نجران



نجران 05 شوال 1441هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

أكملت الشؤون الصحية بمنطقة نجران استعداداتها للكشف على المسافرين بمطار نجران، تزامناً مع بدء استئناف الرحلات الجوية الداخلية من يوم الأحد القادم.

وأوضحت صحة نجران أنه رُكبت كاميرات حرارية للكشف على جميع المسافرين، بالإضافة إلى وجود خطة طوارئ للتعامل مع الحالات المشتبهة، تحت إشراف فريق طبي مؤهل، مؤكدةً على المسافرين أهمية اتباع السلوكيات الصحية والمحافظة عليها، وكذلك اتباع جميع التعليمات والإجراءات الوقائية التي يأتي في مقدمتها لبس الكمامة القماشية، وأهمية التباعد الاجتماعي وغسل اليدين، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

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