السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بالقارة الإفريقية إلى نحو 124 ألف مصاب



أديس أبابا 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد الإصابات بفيروس

وأوضح المركز في بيان أن إجمالي عدد حالات التعافي من الفيروس وصل إلى 51 ألفاً و95 حالة، فيما بلغت الوفيات 3696 حالة.

وأضاف المركز أن منطقة شمال إفريقيا سجلت 37566 حالة إصابة، وجنوب القارة سجلت 27858 إصابة، فيما سجلت دول شرق إفريقيا 13850 إصابة، وسجلت وسط القارة 13929 إصابة، فيما سجلت دول غرب القارة 31279 حالة.

//انتهى //

23:35ت م

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أديس أبابا 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا بلغ 124 ألفاً و482 حالة.وأوضح المركز في بيان أن إجمالي عدد حالات التعافي من الفيروس وصل إلى 51 ألفاً و95 حالة، فيما بلغت الوفيات 3696 حالة.وأضاف المركز أن منطقة شمال إفريقيا سجلت 37566 حالة إصابة، وجنوب القارة سجلت 27858 إصابة، فيما سجلت دول شرق إفريقيا 13850 إصابة، وسجلت وسط القارة 13929 إصابة، فيما سجلت دول غرب القارة 31279 حالة.//انتهى //23:35ت م0160

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