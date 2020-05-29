شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" تكشف عن خطتها التشغيلية بعد رفع تعليق الحضور والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة العدل عن الخطة التشغيلية للخدمات العدلية بعد رفع تعليق الحضور، تتضمن آليات تقديم الخدمات العدلية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة. وذلك عبر الرابط: https://moj.gov.sa/ar/Documents/ActivatingMinistrySectorsAfterCurfew.pdf

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