، شوال بداية مبشرة .. 13 ألف حالة تعافٍ من كورونا في 5 أيام ،

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وصلت عدد حالات التعافي منذ بداية شهر شوال وحتى الآن أكثر من 13 ألف حالة من فيروس كورونا المستجد في السعودية وذلك في غضون خمسة أيام، الأمر الذي يدعو للتفاؤل ببداية مبشرة في مرحلة جديدة خصوصًا أن عدد حالات الإصابة في تناقص مستمر طول الفترة الماضية.
وفي التفاصيل، شكلت عدد حالات التعافي في شهر شوال نحو 24 % من إجمالي العدد الكلي للحالات المتعافية والبالغ 54553 أي ربع الحالات تقريبًا فيما بلغت الإصابات حتى آخر إعلان لوزارة الصحة نحو 80 ألف إصابة بالفيروس.
وتوزعت حالات التعافي في شهر شوال بدءًا من أول أيام العيد كما يلي :
الأول من شوال 2284
الثاني من شوال 2148
الثالث من شوال 2782
الرابع من شوال 2571
الخامس من شوال 3531
وأكد استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي لـ"الخليج 365" أن معدل انتشار العدوى لفيروس كورونا دخل منطقة الأمان وذلك لأول مرة بعد 17 دورة، موضحًا أن المعدل أصبح (R0=0.9).
وقال "العصيمي": دخلنا في المرحلة الثالثة من مراحل الانتشار الوبائي، وهي مرحلة التعافي بعد 6 دورات من محاولات تسطيح المنحنى، و10 دورات من محاولات احتواء الوباء، ومنع انتشار الفيروس.
وجاءت الأرقام في السعودية حتى الآن على النحو الآتي :
عدد المصابين 80185
عدد حالات التعافي 54553
عدد الوفيات 441
عدد الحالات الحرجة 419فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
شوال بداية مبشرة .. 13 ألف حالة تعافٍ من كورونا في 5 أيامقاسم الخبراني الخليج 365 2020-05-29
وصلت عدد حالات التعافي منذ بداية شهر شوال وحتى الآن أكثر من 13 ألف حالة من فيروس كورونا المستجد في السعودية وذلك في غضون خمسة أيام، الأمر الذي يدعو للتفاؤل ببداية مبشرة في مرحلة جديدة خصوصًا أن عدد حالات الإصابة في تناقص مستمر طول الفترة الماضية.
وفي التفاصيل، شكلت عدد حالات التعافي في شهر شوال نحو 24 % من إجمالي العدد الكلي للحالات المتعافية والبالغ 54553 أي ربع الحالات تقريبًا فيما بلغت الإصابات حتى آخر إعلان لوزارة الصحة نحو 80 ألف إصابة بالفيروس.
وتوزعت حالات التعافي في شهر شوال بدءًا من أول أيام العيد كما يلي :
الأول من شوال 2284
الثاني من شوال 2148
الثالث من شوال 2782
الرابع من شوال 2571
الخامس من شوال 3531
وأكد استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي لـ"الخليج 365" أن معدل انتشار العدوى لفيروس كورونا دخل منطقة الأمان وذلك لأول مرة بعد 17 دورة، موضحًا أن المعدل أصبح (R0=0.9).
وقال "العصيمي": دخلنا في المرحلة الثالثة من مراحل الانتشار الوبائي، وهي مرحلة التعافي بعد 6 دورات من محاولات تسطيح المنحنى، و10 دورات من محاولات احتواء الوباء، ومنع انتشار الفيروس.
وجاءت الأرقام في السعودية حتى الآن على النحو الآتي :
عدد المصابين 80185
عدد حالات التعافي 54553
عدد الوفيات 441
عدد الحالات الحرجة 419
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
12:54 AM
معدلات العدوى تدخل مرحلة الأمان.. والمصابون في تناقص مستمر
وصلت عدد حالات التعافي منذ بداية شهر شوال وحتى الآن أكثر من 13 ألف حالة من فيروس كورونا المستجد في السعودية وذلك في غضون خمسة أيام، الأمر الذي يدعو للتفاؤل ببداية مبشرة في مرحلة جديدة خصوصًا أن عدد حالات الإصابة في تناقص مستمر طول الفترة الماضية.
وفي التفاصيل، شكلت عدد حالات التعافي في شهر شوال نحو 24 % من إجمالي العدد الكلي للحالات المتعافية والبالغ 54553 أي ربع الحالات تقريبًا فيما بلغت الإصابات حتى آخر إعلان لوزارة الصحة نحو 80 ألف إصابة بالفيروس.
وتوزعت حالات التعافي في شهر شوال بدءًا من أول أيام العيد كما يلي :
الأول من شوال 2284
الثاني من شوال 2148
الثالث من شوال 2782
الرابع من شوال 2571
الخامس من شوال 3531
وأكد استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي لـ"الخليج 365" أن معدل انتشار العدوى لفيروس كورونا دخل منطقة الأمان وذلك لأول مرة بعد 17 دورة، موضحًا أن المعدل أصبح (R0=0.9).
وقال "العصيمي": دخلنا في المرحلة الثالثة من مراحل الانتشار الوبائي، وهي مرحلة التعافي بعد 6 دورات من محاولات تسطيح المنحنى، و10 دورات من محاولات احتواء الوباء، ومنع انتشار الفيروس.
وجاءت الأرقام في السعودية حتى الآن على النحو الآتي :
عدد المصابين 80185
عدد حالات التعافي 54553
عدد الوفيات 441
عدد الحالات الحرجة 419
، شوال بداية مبشرة .. 13 ألف حالة تعافٍ من كورونا في 5 أيام ،
المصدر : الخليج 365
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