، محافظ الداير يعقد اجتماعاً افتراضياً مع رؤساء المراكز والمشايخ ،

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
عقد محافظ الداير نايف بن لبدة، اليوم، اجتماعاً افتراضياً مع رؤساء المراكز ومشايخ القبائل، ورفع خلاله تهاني أهالي المحافظة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وأمير المنطقة، ونائبه، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وثمن "ابن لبدة" ما بذلته حكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل حماية الإنسان في السعودية والحفاظ على صحته، منوهاً بأن "هذه الجهود الرائدة نجني ثمارها اليوم بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية".
ونوه محافظ الداير خلال الاجتماع بجهود رجال الأمن والصحة ومختلف الجهات في تطبيق الإجراءات الوقائية المتخذة بالمحافظة، مشيداً بالوعي الكبير للمواطنين وامتثالهم التام للتعليمات.
ونقل محافظ الداير خلال الاجتماع الافتراضي لرؤساء المراكز والمشايخ توجيهات أمير منطقة جازان ونائبه، والمشددة على خدمة المواطنين وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ورفع الوعي المجتمعي بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية.
وشدد محافظ الداير نايف بن لبدة على المشايخ ورؤساء المراكز على ضرورة التعاون في الحد من المظاهر السلبية متى ما وجدت، وذلك بعد رفع الحظر الكامل عن المحافظة، والعودة للحياة الطبيعية في المحافظة.
من جانبهم، ثمن رؤساء المراكز ومشايخ القبائل، ما تم اتخاذه من إجراءات وقائية تهدف لحفظ صحة الإنسان، مشيرين إلى ضرورة مواصلة الالتزام بالتعليمات الوقائية.
محافظ الداير محافظة الداير
محافظ الداير يعقد اجتماعاً افتراضياً مع رؤساء المراكز والمشايخصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-28
عقد محافظ الداير نايف بن لبدة، اليوم، اجتماعاً افتراضياً مع رؤساء المراكز ومشايخ القبائل، ورفع خلاله تهاني أهالي المحافظة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وأمير المنطقة، ونائبه، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وثمن "ابن لبدة" ما بذلته حكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل حماية الإنسان في السعودية والحفاظ على صحته، منوهاً بأن "هذه الجهود الرائدة نجني ثمارها اليوم بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية".
ونوه محافظ الداير خلال الاجتماع بجهود رجال الأمن والصحة ومختلف الجهات في تطبيق الإجراءات الوقائية المتخذة بالمحافظة، مشيداً بالوعي الكبير للمواطنين وامتثالهم التام للتعليمات.
ونقل محافظ الداير خلال الاجتماع الافتراضي لرؤساء المراكز والمشايخ توجيهات أمير منطقة جازان ونائبه، والمشددة على خدمة المواطنين وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ورفع الوعي المجتمعي بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية.
وشدد محافظ الداير نايف بن لبدة على المشايخ ورؤساء المراكز على ضرورة التعاون في الحد من المظاهر السلبية متى ما وجدت، وذلك بعد رفع الحظر الكامل عن المحافظة، والعودة للحياة الطبيعية في المحافظة.
من جانبهم، ثمن رؤساء المراكز ومشايخ القبائل، ما تم اتخاذه من إجراءات وقائية تهدف لحفظ صحة الإنسان، مشيرين إلى ضرورة مواصلة الالتزام بالتعليمات الوقائية.
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
11:59 PM
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
01:02 AM
نقل من خلاله توجيهات أمير المنطقة ونائبه بعد رفع الحظر الكامل
عقد محافظ الداير نايف بن لبدة، اليوم، اجتماعاً افتراضياً مع رؤساء المراكز ومشايخ القبائل، ورفع خلاله تهاني أهالي المحافظة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وأمير المنطقة، ونائبه، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وثمن "ابن لبدة" ما بذلته حكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل حماية الإنسان في السعودية والحفاظ على صحته، منوهاً بأن "هذه الجهود الرائدة نجني ثمارها اليوم بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية".
ونوه محافظ الداير خلال الاجتماع بجهود رجال الأمن والصحة ومختلف الجهات في تطبيق الإجراءات الوقائية المتخذة بالمحافظة، مشيداً بالوعي الكبير للمواطنين وامتثالهم التام للتعليمات.
ونقل محافظ الداير خلال الاجتماع الافتراضي لرؤساء المراكز والمشايخ توجيهات أمير منطقة جازان ونائبه، والمشددة على خدمة المواطنين وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ورفع الوعي المجتمعي بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية.
وشدد محافظ الداير نايف بن لبدة على المشايخ ورؤساء المراكز على ضرورة التعاون في الحد من المظاهر السلبية متى ما وجدت، وذلك بعد رفع الحظر الكامل عن المحافظة، والعودة للحياة الطبيعية في المحافظة.
من جانبهم، ثمن رؤساء المراكز ومشايخ القبائل، ما تم اتخاذه من إجراءات وقائية تهدف لحفظ صحة الإنسان، مشيرين إلى ضرورة مواصلة الالتزام بالتعليمات الوقائية.
، محافظ الداير يعقد اجتماعاً افتراضياً مع رؤساء المراكز والمشايخ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الداير يعقد اجتماعاً افتراضياً مع رؤساء المراكز والمشايخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.