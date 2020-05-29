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محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت قرية الشارف، ١٣ كلم جنوب شرق محافظة موقق غرب حائل، أمس الخميس، ثماني إصابات بفيروس كورونا الجديد.
ويأتي تسجيل وزارة الصحة، أمس، للحالات باسم القرية، خلافاً لما اعتاد عليه الجميع من إعلان عدد الإصابات باسم المستشفى الذي يستقبل الحالة، والذي عادة يتم تحويلها له من المراكز الصحية التابعة لذلك المستشفى، إلا أن حالات الإصابة من قرية الشارف جاءت باسم القرية، على الرغم من أنه لا يوجد بها أي مرفق صحي، وعدد منازلها لا تتجاوز العشرة منازل توزعت بين (حصاة الشارف ورضمة الشارف)، حيث لم يتوقع أهلها يوماً أن تُعلن حالة واحدة إيجابية التحليل بها، فضلاً عن قفزها إلى ثماني حالات.فيروس كورونا الجديد
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441 12:48 AM
سجّلت قرية الشارف، ١٣ كلم جنوب شرق محافظة موقق غرب حائل، أمس الخميس، ثماني إصابات بفيروس كورونا الجديد.
ويأتي تسجيل وزارة الصحة، أمس، للحالات باسم القرية، خلافاً لما اعتاد عليه الجميع من إعلان عدد الإصابات باسم المستشفى الذي يستقبل الحالة، والذي عادة يتم تحويلها له من المراكز الصحية التابعة لذلك المستشفى، إلا أن حالات الإصابة من قرية الشارف جاءت باسم القرية، على الرغم من أنه لا يوجد بها أي مرفق صحي، وعدد منازلها لا تتجاوز العشرة منازل توزعت بين (حصاة الشارف ورضمة الشارف)، حيث لم يتوقع أهلها يوماً أن تُعلن حالة واحدة إيجابية التحليل بها، فضلاً عن قفزها إلى ثماني حالات.
، بحائل .. تعرّف على "الشارف".. القرية الحالمة التي وضعها "كورونا" على خارطته ،
المصدر : الخليج 365
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