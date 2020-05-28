شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أطباء سعوديين يتصدرون قائمة العلماء الأكثر تأثيرًا في دراسات "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
وجائ ذلك في مقالة نشرها موقع study international المهتم بتصنيف الجامعات والدراسة بها والتعريف ببرامجها للطلاب الدوليين وكانت المقالة تحت عنوان: "علماء أمراض كورونا.. الجامعات التي يمكن العثور فيها على أبطال عصرنا الصاعد".
كانت هذه تفاصيل خبر 3 أطباء سعوديين يتصدرون قائمة العلماء الأكثر تأثيرًا في دراسات "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.