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3 أطباء سعوديين يتصدرون قائمة العلماء الأكثر تأثيرًا في دراسات "كورونا"

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برزت أسماء 3 أطباء سعوديين من بين العلماء الذين يكثر الاستشهاد عالميا بنتائج أبحاثهم حول فيروس كورونا في الفترة مابين عامي 2014 - 2018م، بحسب "مايكروسوفت أكاديميك غراف"، وهم: د. عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، د. جعفر التوفيق، استشاري الأمراض المعدية في مركز جون هوبكنز في أرامكو، د. زياد ميمش، استشاري الأمراض المعدية في مدينة الملك سعود الطبية.

وجائ ذلك في مقالة نشرها موقع study international المهتم بتصنيف الجامعات والدراسة بها والتعريف ببرامجها للطلاب الدوليين وكانت المقالة تحت عنوان: "علماء أمراض كورونا.. الجامعات التي يمكن العثور فيها على أبطال عصرنا الصاعد".

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