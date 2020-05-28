، فريق أممي يحصل على أدلة جديدة ضمن جهود التحقيق في جرائم داعش بالعراق ،

محمد بن مسعود - الدمام - من ضمن الأدلة بيانات هواتف محمولة وأجهزة تخزين ضخمة صادرتها السلطات

أعلن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة المعني بتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في العراق (يونيتاد)، أنه حقق تقدماً في جهود مساءلة تنظيم داعش تتمثل في الحصول على أدلة جديدة.

وأفاد فريق التحقيق في بيان أصدره اليوم أن من ضمن الأدلة الجديدة بيانات هواتف محمولة وأجهزة تخزين ضخمة صادرتها السلطات العراقية من تنظيم داعش، بالإضافة إلى المقابلات مع معتقلي التنظيم، وسجلات بيانات مكالمات هاتفية ذات صلة بالتحقيقات التي يقوم بها الفريق.تنظيم داعش الإرهابي الأمم المتحدة