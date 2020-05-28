اخبار السعوديه

النمر يحذر من تصرف خاطئ بشأن منع التجول الجزئي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن النمر يحذر من تصرف خاطئ بشأن منع التجول الجزئي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر من تصرف خاطئ بشأن منع التجول الجزئي.

وقال النمر عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر":" تصرف خاطئ: رفع التجول الجزئي لا يعني أبداً أن تبدأ تعزم خوياك على مفطح في البيت.. وتشرّه على اللي يعتذر منك ".

Advertisements

وكانت الحكومة أصدرت قرارا بشأن تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بطرحها من قبل والتي تم اتخاذها في مكة المكرمة وذلك على مرحلتين.

وتكون المرحلة الأولى خاصة بقرار رفع منع التجول بشكل جزئي عن المدينة ويكون ذلك بدء من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا ويكون ذلك من خلال التوقيت المحلي على أن يتم السماح بالدخول والخروج منها.

وتتضمن المرحلة الأولى على أن تبدأ بعد 5 أيام ومن ثم يتم السماح بممارسة المشي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النمر يحذر من تصرف خاطئ بشأن منع التجول الجزئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا