شكرا لمتابعة خبر عن النمر يحذر من تصرف خاطئ بشأن منع التجول الجزئي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر من تصرف خاطئ بشأن منع التجول الجزئي.

وقال النمر عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر":" تصرف خاطئ: رفع التجول الجزئي لا يعني أبداً أن تبدأ تعزم خوياك على مفطح في البيت.. وتشرّه على اللي يعتذر منك ".

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وكانت الحكومة أصدرت قرارا بشأن تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بطرحها من قبل والتي تم اتخاذها في مكة المكرمة وذلك على مرحلتين.

وتكون المرحلة الأولى خاصة بقرار رفع منع التجول بشكل جزئي عن المدينة ويكون ذلك بدء من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا ويكون ذلك من خلال التوقيت المحلي على أن يتم السماح بالدخول والخروج منها.

وتتضمن المرحلة الأولى على أن تبدأ بعد 5 أيام ومن ثم يتم السماح بممارسة رياضة المشي.