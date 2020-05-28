شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح المقصود بالمؤشر (RO) وكيف سيطرة المملكة عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الإجراءات التي تمت سابقًا نجحت في تقليل معدل وسرعة انتشار الفيروس (R0) وتباطؤ في تضاعف الأعداد.
وأوضح أن المؤشر (R0) إذا كان يساوي 10، فهذا يعني أن المصاب قد ينقل العدوى إلى 10 أشخاص ما يعني أن العدوى ستنتقل بعد فترة 100 شخص ثم إلى 1000 شخص.
وأضاف: " أن هذا المعدل سجّل في المملكة مستويان بدأ بـ 4 ثم تحكمنا فيه حتى أصبح 2 ثم 1 " ، متابعًا: " أن الإجراءات الاحترازية هي التي جعلتنا نصل إلى هذه المستويات " .
وتشهد المملكة انخفاض في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وارتفاع في حالات التعافي، فيما بدأت الحياة الطبيعية في الرجوع تدريجيًا.
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