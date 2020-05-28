أمانة جدة تُغلق مطاعم ومقاهي خالفوا الإجراءات الاحترازية

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): تواصل أمانة محافظة جدة أعمالها الرقابية في أول أيام رفع الحظر الجزئي. تواصل أمانة محافظة جدة أعمالها الرقابية في أول أيام رفع الحظر الجزئي. وأغلقت الأمانة عدداً من المطاعم والمقاهي ومراكز التموين، وذلك لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

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