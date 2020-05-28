شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشارية بمكافحة العدوى توجه رسالة نارية لمستهترين بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):علقت الدكتورة مها محمود العلاوي استشارية مكافحة العدوى على مقطع فيديو لمستهترين يواجهون كورونا بالتقارب بدلاً من التباعد مع تخفيف منع التجول.
وقالت "العلاوي" خلال حوارها في برنامج " الراصد " عبر قناة الإخبارية:" صورة مؤلمة بعد 65 يوما من منع التجول "، مضيفا أن ما جاء في المقطع يفتقر الوعي لأن لا أحد يريد أن يصاب بكورونا.
وأشارت العلاوي:" أتمنى ما حصل اليوم لا يتكرر الوعي الصحيح، كلنا مسؤولين وعندنا وعي كافي بشأن الإجراءات الاحترازية في المنزل ".
وتابعت العلاوي:" ما تخيلت الوضع بهذا الشكل المؤسف "، منتقدة ما حدث:" المستهترون لم يرتدوا كمامات أثناء الخروج ولم يلتزموا بالتوصيات التي أقرتها وزارة وما حصل يعكس الوضع السيء ".
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