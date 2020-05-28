شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان سار من الصحة السعودية بشأن التعافي من فيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، نبأ سارًا بشأن عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في المملكة.

قد يهمك أيضًا:

مجلس الشيوخ الأمريكي يفرض عقوبات على الصين

ممثل عربي شهير يسيء للإسلام ويدعو للوضوء بـ"الويسكي والفودكا" وهكذا كان مصيره

وفاة فنان خليجي شهير بفيروس كورونا .. شاهد من يكون؟؟

هل يصاب المتعافين من كورونا بالفيروس مرة ثانية.. وهل اقتربت ساعة الخلاص؟

Advertisements

صادم : نبش قبر “خامس الخلفاء الراشدين” وزوجته وسرقة محتوياته في إدلب السورية (فيديو)

محمد عبده يبكي بحرقة في منزله بعد تغريدة مقلقلة لنجله عن كورونا (فيديو)

حيث أعلنت الصحة اليوم، في مؤتمرها الصحفي، تابعه بويمن، أعلنت عن تسجيل 3531 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 54554 حالة.

كما أعلنت الوزارة على لسان متحدثها، الدكتور محمد العبدالعالي، عن عن تسجيل 1644 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ليصل الإجمالي حتى الآن، إلى 80185 حالة .

وأوضح العبدالعالي أنه تم تسجيل 16 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 441 حالة.