شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة تهز إيران .. أب يقطع رأس ابنته بسبب هروبها مع شاب سني وخامنئي يعلق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم أب إيراني من الطائفة الشيعية، على قطع رأس ابنته، تدعى رومينا أشرفي، وهي نائمة بسبب هروبها من المنزل مع أحد الشباب الذي ينتمي إلى الطائفة السنية..

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وهزت الحادثة، المجتمع الإيراني، وتردد صداها إلى المجتمعات الأخرى والصحافة الدولية، ما دفع بالمرشد الأعلى في إيران للتعليق.

فتعليقا على ذلك، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، في تغريدة على تويتر، رصدها "بويمن" إنه يجب على المجتمع، من الناحيتين القانونية والأخلاقية، أن يتعامل بصرامة مع أولئك الذين يعتبرون انتهاك النساء حقًا لهم، كما يجب أن ينص القانون على عقوبات صارمة في هذا الصدد ".

​وكانت الفتاة هربت إلى منزل حبيبها، حيث سلمت قوات الشرطة الفتاة لوالدها بعد هروبها مع الشاب، على الرغم من توسلاتها وتأكيدها لهم بأنه سيؤذيها، وهو ما حصل فعلًا.