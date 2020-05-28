شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الحوثي تمدد تعليق العمل في المؤسسات الحكومية حتى منتصف يونيو المقبل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مددت سلطات الحوثيين في صنعاء، تعليق العمل لنسبة الـ80 بالمائة من موظفي الدولة بما فيهم كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة باستثناء قطاعات الصحة والأمن والخدمات لمدة 15 يوماً إضافياً اعتباراً من يوم السبت المقبل 30 مايو .

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واصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، بيانا، أعلنت فيه تمديد تعليق العمل بنظام بصمة الحضور والانصراف الوظيفي بكافة وحدات الخدمة العامة في الفترة نفسها.

وفي البيان الذي نشرته، وكالة سبأ/ بنسختها الحوثية، دعت الوزارة، كافة وحدات الخدمة العامة على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الإدارية الاحترازية والوقائية في أماكن العمل وأهمها الحفاظ على مسافة تباعد متر ونصف على الأقل فيما بين الأفراد، وإيجاد وسيلة تواصل بديلة عن الاجتماعات وما هو مهم منها يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحتياطية اللازمة.





يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت فيه ميليشيا الحوثي الانقلابية تتكتم عن الاصابات بفيروس كورونا في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، على رأسها العاصمة اليمنية صنعاء.