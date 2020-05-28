شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سيارات منظمة الصحة العالمية في جبهات القتال الحوثية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدمت منظمة الصحة العالمية سيارات إسعاف لمناطق سيطرة الحوثيين، بغرض استخدامها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

قد يهمك أيضًا:

مجلس الشيوخ الأمريكي يفرض عقوبات على الصين

ممثل عربي شهير يسيء للإسلام ويدعو للوضوء بـ"الويسكي والفودكا" وهكذا كان مصيره

وفاة فنان خليجي شهير بفيروس كورونا .. شاهد من يكون؟؟

هل يصاب المتعافين من كورونا بالفيروس مرة ثانية.. وهل اقتربت ساعة الخلاص؟

صادم : نبش قبر “خامس الخلفاء الراشدين” وزوجته وسرقة محتوياته في إدلب السورية (فيديو)

Advertisements

محمد عبده يبكي بحرقة في منزله بعد تغريدة مقلقلة لنجله عن كورونا (فيديو)

وظهرت تلك السيارات بحوزة عسكريون حوثيون يستخدمونها في أعمالهم الحربية، وفق ناشطون يمنيون.

حيث تداول الناشطون اليوم الخميس، صورا حديثة لسيارات إسعاف، سبق تقديمها من منظمة الصحة العالمية، يستقلها عسكريون حوثيون.

وعبر عدد من رواد التواصل، في منشورات مرفقة بالصور، عن استيائهم من استخدام المليشيا للمساعدات الدولية الإنسانية في أغراض عسكرية وحربية.

وقال أحدهم “١٢٠ سيارة إسعاف منحتها منظمة الصحة العالمية لمليشيا الحوثي في صنعاء، تم رصد استخدام العشرات منها لأغراض عسكرية".. فيما اتهم آخرون المنظمات الدولية بافتقاد المعايير الأخلاقية في التساهل أمام المليشيا.

وأشار أحد رواد التواصل الاجتماعي إلى أن “منظمات ووكلات الأمم المتحدة أمام الحوثيين تفقد المعايير الأخلاقية والعملية والإنسانية برٌمتها”.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية ، في فبراير الماضي، زودت سلطة المليشيا الحوثية في صنعاء بمئة سيارة إسعاف رصدت عدد منها في جبهات القتال.