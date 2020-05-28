شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان اليوم الخميس، إن انخفاض القدرة التشغيلية لخمسين في المئة من المرافق الصحية، التي ما زالتْ تعمل في اليمن، يؤثر في إنتاجية العاملين الصحيين وينهك قواهم .

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وأضافت أن عمال الرعاية الصحية في اليمن يصارعون نظاماً صحياً هشاً، وشبح تفشٍ كارثي لوباء كوفيد 19 يهدد الملايين” في اليمن.

وقالت المنظمة: “تحتاج البلدان التي تعاني من نظام صحي هش مثل اليمن إلى جهود مكثفة لدعم البنية التحتية الصحية ولتمكين الاستجابة للأمراض المتفشية والأوبئة.

ودعمت منظمة الصحة العالمية، بفضل الدعم المقدم من دولة الكويت، حوالي 3,100 عامل صحي في اليمن من خلال توفير الحوافز المالية.

في السياق، دعا ألطاف موساني، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، جميع الأطراف، وجميع الشركاء، والسلطات الصحية، إلى “حماية العمل الحيوي لمنظمومة الأمم المتحدة في اليمن”.

إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أنه من المعتقد أن فيروس كورونا ينتشر في أنحاء اليمن، حيث “انهار نظام الرعاية الصحية فيها فعلياً”، مضيفةً أنها تسعى لجمع تمويل عاجل.