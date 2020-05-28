شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اليمن يعلن تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا بينها 4 حالات وفاة في هذه المحافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، اليوم الخميس، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 4 حالات وفاة، في عدد من المحافظات اليمنية.

قد يهمك أيضًا:

مجلس الشيوخ الأمريكي يفرض عقوبات على الصين

ممثل عربي شهير يسيء للإسلام ويدعو للوضوء بـ"الويسكي والفودكا" وهكذا كان مصيره

وفاة فنان خليجي شهير بفيروس كورونا .. شاهد من يكون؟؟

هل يصاب المتعافين من كورونا بالفيروس مرة ثانية.. وهل اقتربت ساعة الخلاص؟

Advertisements

صادم : نبش قبر “خامس الخلفاء الراشدين” وزوجته وسرقة محتوياته في إدلب السورية (فيديو)

محمد عبده يبكي بحرقة في منزله بعد تغريدة مقلقلة لنجله عن كورونا (فيديو)

كما أكدت تسجيل حالة تعافي في حضرموت، لترتفع الحالات المسجلة إلى (278) حالة بينها (57) وفاة و(11) تعافي.

وأوضحت اللجنة في تغريدات على حسابها في تويتر، تابعها "بويمن" الحالات كما يلي:

-(6) في حضرموت بينها حالة وفاة

-(2) في لحج

-(5) في شبوة

-(8) في تعز بينها حالتا وفاة.

-حالة وفاة في أبين.