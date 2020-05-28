شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اليمن يعلن تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا بينها 4 حالات وفاة في هذه المحافظات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، اليوم الخميس، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 4 حالات وفاة، في عدد من المحافظات اليمنية.
قد يهمك أيضًا:
مجلس الشيوخ الأمريكي يفرض عقوبات على الصين
ممثل عربي شهير يسيء للإسلام ويدعو للوضوء بـ"الويسكي والفودكا" وهكذا كان مصيره
وفاة فنان خليجي شهير بفيروس كورونا .. شاهد من يكون؟؟
هل يصاب المتعافين من كورونا بالفيروس مرة ثانية.. وهل اقتربت ساعة الخلاص؟
صادم : نبش قبر “خامس الخلفاء الراشدين” وزوجته وسرقة محتوياته في إدلب السورية (فيديو)
محمد عبده يبكي بحرقة في منزله بعد تغريدة مقلقلة لنجله عن كورونا (فيديو)
كما أكدت تسجيل حالة تعافي في حضرموت، لترتفع الحالات المسجلة إلى (278) حالة بينها (57) وفاة و(11) تعافي.
وأوضحت اللجنة في تغريدات على حسابها في تويتر، تابعها "بويمن" الحالات كما يلي:
-(6) في حضرموت بينها حالة وفاة
-(2) في لحج
-(5) في شبوة
-(8) في تعز بينها حالتا وفاة.
-حالة وفاة في أبين.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : اليمن يعلن تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا بينها 4 حالات وفاة في هذه المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.