شكرا لقرائتكم خبر عن مطار سيئون يستقبل أولى رحلات نقل اليمنيين العالقين في الخارج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبل مطار سيئون الدولي، بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، اليوم الخميس، أولى رحلات نقل العالقين اليمنيين في الخارج بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19),

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وأوضح سفير اليمن في الأردن على العمراني أن 172 يمنياً من العالقين في الخارج وصلوا على متن طائرة الخطوط الجوية اليمنية إلى مطار سيئون قادمة من العاصمة الأردنية عمّان.

وكانت اللجنة العليا الوطنية لمواجهة وباء كورونا أعلنت عقب اجتماع برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك بدء تسيير أولى الرحلات من الأردن إلى اليمن.

وجاءت الخطوة، بعد إقرار اللجنة بروتوكول إجلاء المواطنين العالقين في الخارج، والمتضمن الإجراءات التنفيذية والخطط الزمنية لجدولة عودة المواطنين إلى الداخل، وتنظيمها وفق الضوابط والإجراءات الصحية والاحترازية المحددة.

وشددت اللجنة على الوزارات والجهات المعنية سرعة تنفيذ كل ما يخصها من مهام ومسؤوليات وفق ما ورد في البروتوكول بما يضمن ترتيب إجراءات عودة العالقين بشكل منظم، من مصر والأردن والهند كمرحلة أولى، وفق إجراءات تبدء بفحص المسافرين قبل السفر والأولوية للأقدمية في الحجوزات ولمن سافروا لأغراض مؤقتة للعلاج وغيره، وتسجيل بياناتهم وإرسالها للسلطات المحلية لمتابعتهم صحيًا والتزامهم بالحجر المنزلي.

وأكدت اللجنة أن مواعيد الرحلات سيتم إعلانها والتواصل مع المسافرين فور استكمال التصاريح اللازمة مع الدول التي هم فيها بمدة كافية.

وبحسب البروتوكول المعتمد ستغطي الحكومة عن المواطنين قيمة فحوصات البي سي آر، بحيث يحصل كل مسافر على شهادة صحية من مركز طبي معتمد تثبت سلامته من فيروس كورونا.

كما اقرت اللجنة دعم طيران اليمنية لتسيير رحلات الاجلاء، وفقا لاتفاقية سيتم توقيعها بين وزارة النقل وطيران اليمنية في هذا الشأن.