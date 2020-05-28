شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ الأمريكي يفرض عقوبات على الصين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شرعت أمريكا في تنفيذ وعودها بفرض عقوبات على الصين، متخذة أمس الاربعاء أول قرار بهذا الشأن.

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مجلس الشيوخ الأمريكي يفرض عقوبات على الصين

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وصوت 413 عضوا من مجلس النواب الأمريكي على تشريع يدعو الرئيس دونالد ترامب لمعاقبة الصين على تعاملها مع الإيغور المسلمين في إقليم شينجيانغ شمال غربي الصين.

وكان مجلس الشيوخ قد أيد هذا التشريع يوم 14 مايو الجاري، ومن المتوقع أن يوقع عليه دونالد ترامب حتى يدخل حيز التنفيذ.

ويدعو التشريع لفرض عقوبات على المسؤولين عن اضطهاد الإيغور، وخاصة سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في الإقليم، العضو في المكتب السياسي للحزب تشين كوانغو الذي تتهمه واشنطن “بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وتمارس الصين، تعذيبًا وحشيًا بحق مسلمي الإيغور وجرائم إرهابية بشعة، بدوافع عقائدية ضاربة بحقوق الإنسان وحرية المعتقدات عرض الحائط.