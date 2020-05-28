بالصور.. استمرار فرق الفرز وتطبيق المعايير الوقائية في الطائف

تواصل صحة الطائف حملتها الميدانية للفرز البصري والتوعية الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وشهدت الجولات الميدانية، للفرق الطبية والصحية مؤخرًا في حي النزهة، قياس درجات الحرارة للعمالة، والتحقق من عدم وجود أعراض لديهم، فضلًا عن تقديم التوعية الصحية اللازمة للعمالة الوافدة بعدة لغات لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة.

وتهدف الحملات الميدانية إلى الحد من انتشار العدوى وتفشي الوباء، وتوعية كل فئات المجتمع بأهمية الإجراءات الاحترازية الوقائية، إضافة إلى تطبيق جانب الفحص النشط داخل الأحياء السكنية، والتوعية بأهمية التباعد وتجنب الأماكن المزدحمة.

وأكد متحدث صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، استمرار الجهود الصحية ميدانيًّا وزيادة الفرق تزامنًا مع إجراءات رفع الحظر؛ للحيلولة دون حدوث أي تجاوزات محتملة، والحفاظ على تطبيق معايير الوقاية اللازمة بالأماكن التي قد تشهد إقبالًا متزايدًا ومتابعة تنفيذ تعليمات رفع الحظر بمشاركة الجهات المعنية وتطبيق العقوبات النظامية تجاه المخالفين.

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وكانت وزارة الصحة كشفت، اليوم الخميس، عن تسجيل 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 80185، في حين بلغت إجمالي حالات التعافي 54553، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 441 حالة، فيما تم تسجيل 16 حالة وفاة، و3531 حالة تعافٍ، خلال الـ«24» ساعة الماضية.

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