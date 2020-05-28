شاهد.. 4 إجراءات احترازية للتسوق الآمن داخل المولات والمحلات الكبرى

شدَّدت وزارة التجارة على ضرورة الالتزام بـ4 إجراءات احترازية، بعد قرار فتح أبواب المراكز التجارية «المولات»، بداية من صباح غدٍ الجمعة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين، عبر مقطع فيديو: غدًا صباحًا تـُفتح أبواب المراكز التجارية «المولات»، ومحلات تجارة الجملة والتجزئة حتى الساعة 3 ظهرًا.

وأضاف الحسين: أذكركم بـ 4 إجراءات احترازية لسلامتكم أثناء التسوق، وهي: ارتداء الكمامة الطبية أو القماشية طوال فترة التواجد في السوق، وأحرص على تعقيم اليدين قبل وبعد استخدام عربات التسوق أو حتى مرفقات المحل، ثالثًا الحرص على التسوق بشكل فردي أو شخص واحد، ويُمنع اصطحاب الأطفال ممن هم دون 15 عامًا أو التسوق كمجموعات.

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وأكد الحسين، على التباعد، لافتًا إلى أن جميع المحلات التجارية مزودة بعلامات للوقوف والاصطفاف، يجب الحرص على الالتزام بها والتباعد داخل المحل.

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