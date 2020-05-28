الجمارك تحدد 4 أسباب وراء تأخر فسح الإرساليات القادمة من الخارج

حددت الجمارك السعودية، اليوم الخميس، أربعة أسباب لتأخر فسح الإرساليات الواردة من الخارج.

وعبر (إنفوجراف) على حسابها الرسمي بـ(تويتر)، قالت الجمارك: تعرّف على أهم أسباب تأخر فسح الإرسالية، بداية من عدم إنشاء بيان الاستيراد الخاص بالشحنة قبل وصولها إلى المنفذ بـ24 ساعة.

Advertisements

وأوضحت الجمارك، أن تأخر الفسح يرجع إلى تقديم المعلومات الخاطئة، أو عدم الحصول على إذن الفسح من الدولة ذات العلاقة قبل وصول الإرسالية، أو عدم تقديم البيان الجمركي قبل وصول الإرسالية، أو التأخر في تقديم المعلومات والمستندات الإضافية اللازمة.

اقرأ أيضًا:

«الشورى» يطالب الجمارك باستحداث آليات لمنع البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة