الجمارك تحدد 4 أسباب وراء تأخر فسح الإرساليات القادمة من الخارج

منها التأخر في تقديم المعلومات والمستندات الإضافية..
حددت الجمارك السعودية، اليوم الخميس، أربعة أسباب لتأخر فسح الإرساليات الواردة من الخارج.
وعبر (إنفوجراف) على حسابها الرسمي بـ(تويتر)، قالت الجمارك: تعرّف على أهم أسباب تأخر فسح الإرسالية، بداية من عدم إنشاء بيان الاستيراد الخاص بالشحنة قبل وصولها إلى المنفذ بـ24 ساعة.
وأوضحت الجمارك، أن تأخر الفسح يرجع إلى تقديم المعلومات الخاطئة، أو عدم الحصول على إذن الفسح من الدولة ذات العلاقة قبل وصول الإرسالية، أو عدم تقديم البيان الجمركي قبل وصول الإرسالية، أو التأخر في تقديم المعلومات والمستندات الإضافية اللازمة.
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