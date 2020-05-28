الإطاحة بقائد مركبة «التفحيط» في المدينة وإحالته إلى الهيئة المرورية

عرَّض حياته وحياة الآخرين للخطر

ألقى مرور منطقة المدينة المنورة القبض على قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط في المنتزه البري «البيضاء». وأضاف «المرور السعودي»، عبر تويتر، أن المفحط عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. Advertisements ووفق نظام المرور يُعتبر التفحيط مخالفة مرورية يُعاقب مرتكبها في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا، وغرامة 20 ألف ريال، ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، ويعاقب في المرة الثانية بحجز المركبة لمدة شهر، وغرامة 40 ألف ريال، ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه، ويعاقب في المرة الثالثة بحجز المركبة، وغرامة 60 ألف ريال، ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة، أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه. اقرأ أيضًا: الإطاحة بقائد مركبة «التفحيط» في تبوك وإحالته للهيئة المرورية

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