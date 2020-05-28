برنامج Exam Soft لاختبار قياس يعرض أجهزة الطلبة للاختراق.. وهاشتاق يطالب بإيقافه

اختار مركز قياس برنامج Exam soft، لُيجري عليه آلاف الطلبة الأسبوع المقبل الاختبار التحصيلي عن بعد، الذي يُشترط تحميله لدخول الاختبار.

واشتكى العديد من الطلبة من تعريض تحميل البرنامج أجهزتهم للاختراق وسحب بياناتهم؛ لأن من شروط تحميل البرنامج حذف برامج الحماية من الحاسوب.

وطالب الطلبة وأولياء الأمور بإيقاف هذا البرنامج، حيث دشنوا هاشتاج «#لن ـنختبرفي_موقع_Exemplify»، مُبدين تعجبهم من تجاهل القائمين على مركز قياس الرد عليهم، والمناقشة معهم فيما إذا كانت مطالباتهم حقيقية أم غير ذلك وإذا كانت المعلومات التي ذكروها في الهاشتاج واقعية أم أنه ادعاء.

ودون الطلبة سلبيات هذا البرنامج عبر الهاشتاج، الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا في الأوساط الطلابية وأولياء الأمور، وهي:

1- الشروط والأحكام بالشركة تسمح بمشاركة البيانات مع أطراف أخرى، وهذا ينطبق على كل معلومات عملائها.

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2- النظام مغلق المصدر ويطلب صلاحيات عالية التصوير، الكيبورد، الشبكات، وليس هناك أي بيانات؛ بسبب عدم فتح المصدر، مثل برامج الاختراق.

3- مثلما هو واضح بمقاطعهم وملفاتهم الترويجية، يتم رفع صور المستخدم بالكاميرا الى سيرفراتهم و الشروط والأحكام وانتهاك خصوصية الطالب/الطالبة.

4- بعض برامج الحماية تصنف عمله أنه برنامج خبيث.

5- يعتمدون على نظام الذكاء الاصطناعي: تتكلم، تلتفت لو ثواني، تقرأ السؤال بصوت عالي أي صوت من الغرفة اللى بجنبك مثلًا اخوك/ابوك.. كل هذا يعتبر غش.

ومن جانبه أكد الخبير ياسر العيصيفير، السلبيات التي اشتكى منها الطلاب، من أن الشروط والأحكام بالشركة تسمح بمشاركة البيانات مع اطراف اخرى وهذا ينطبق على كل معلومات عملائها.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أوضح بالصور أن النظام مغلق المصدر ويطلب صلاحيات عالية التصوير،الكيبورد،الشبكات..وممكن غيرها ولانعلم أي بيانات بسبب عدم فتح المصدر،مثل برامج الإختراق.