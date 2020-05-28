بالصور.. احتجاز قطيع ماشية بمادة القار في حائل والدفاع المدني يتدخل

تباشر فرق الدفاع المدني بحائل، بلاغًا بشأن احتجاز قطيع من الماشية بمادة القار في منطقة صحراوية.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني بحائل، في بيان عبر «تويتر»، أن فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمركز تربه التابع لمحافظة بقعاء، باشرت بلاغًا بشأن احتجاز قطيع من الماشية بمادة القار في منطقة صحراوية، مشيرة إلى استمرار جهود إخراجها بصعوبة، فيما تبين أن المادة البترولية من مخلفات إحدى الشركات العاملة في مجال صيانة الطرق.

ودعا المتحدث باسم الدفاع المدني بحائل العقيد نافع الحربي، مؤسسات صيانة الطرق ومقاولي التنفيذ، إلى استشعار المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقهم بمراعاة الطرق الآمنة للتخلص من بقايا مثل هذه المواد؛ كونها خطرًا يهدد السلامة ويحلق الأذى بالمواشي عند إلقاء مخلفاتها في المواقع المكشوفة ومناطق الرعي، مؤكدًا أنه ستم تطبيق النظام في حق المتسبب في ذلك.

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