جامعة سعودية تقفز 50 مرتبة في تصنيف جامعات العالم

«آل هيازع» يوضح خطة التعليم عن بُعد
أكد رئيس جامعة الفيصل في الرياض الدكتور محمد آل هيازع، أن الجامعة قفزت 50 مرتبة في تصنيف الجامعات العالمية، وحافظت على المركز الثاني بين الجامعات المحلية والعربية.
وأضاف «آل هيازع» أن الجامعة حققت المركز الأول بين كليات الطب في المملكة باختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مشيدًا بما حققه طلاب الجامعة من إنجازات محلية وإقليمية وعالمية، حققت خلالها الجامعة مراكز متقدمة في المسابقات الدولية، وريادة الأعمال وخدمة المجتمع.
وثمّن «آل هيازع»، الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة؛ حفاظًا على المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، منوهًا بأن المرحلة الاستثنائية التي واجهت العالم، جراء جائحة كورونا، جعلت جامعة الفيصل من أولى الجامعات التي اتخذت إجراءات وقائية، حفاظًا على سلامة طلابها، واستمرارًا لمسيرة التعليم على أكمل وجه.
وأوضح رئيس جامعة الفيصل، أن الجامعة وضعت خطة متكاملة للتحول إلى التعليم عن بعد، وتمتلك بنية تحتية عالية المستوى لتقنية المعلومات، واستعدادات الجدية مكّنت طلاب الجامعة من الحصول على التعليم وفق أعلى معايير الجودة، وأكسبتهم المهارات اللازمة في مختلف التخصصات، بما يواكب حرصهم على نجاح تلك المرحلة بكل المقاييس، مختتمًا: «أتطلع إلى اليوم الذي نحتفي فيه جميعًا بإنجازات أبنائنا الطلاب في حفل تخرج يليق بهم».
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