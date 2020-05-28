العدل: تمديد ساعات العمل إلى الـ6.30 مساء.. واستمرار التقاضي عن بُعد

أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارًا بتمديد ساعات العمل في المرافق العدلية إلى الساعة السادسة والنصف مساءً، فيما اعتمد الوزير الخطة التشغيلية للخدمات العدلية بعد رفع تعليق الحضور إلى مقرات العمل.

وفي بيان لها، أكدت الوزارة، استمرارها في تقديم الخدمات الالكترونية في جميع القطاعات؛ ما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية، ومركز التواصل الموحد 1950.

ولفتت الوزارة إلى تفعيل مسار التقاضي (عن بُعد) في جميع الجلسات الملغاة لكل القضايا في جميع المحاكم، ابتداء من تاريخ 15 شوال الجاري، ووضع خطة للانتهاء منها، مشيرة إلى البدء في استقبال المستفيدين في المرافق العدلية للخدمات التي تتطلب الحضور، ابتداء من تاريخ 22 شوال.

وأشارت الوزارة إلى البدء في استقبال طلبات المواعيد لحضور للمرافق العدلية للخدمات التي تتطلب الحضور ابتداء من 15 شوال.