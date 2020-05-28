مختصون: القطاع التجاري سيعوض خسائره بعد 3 أشهر من رفع منع التجول

أكَّد مختصون بالشأن الاقتصادي، أن الثلاثة أشهر الأولى بعد تطبيق قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية، كفيلة بتعويض خسائر القطاع التجاري الناجمة عن إغلاق دام نحو شهرين، ضمن التدابير التي تم تطبيقها للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأضاف المختصون، لـ«الإخبارية»، أن فترة الثلاثة أشهر ستكون كافية لتغطية أجور العاملين وإيجار المحال والمستودعات التجارية، وبعد ذلك ستقوم القطاعات التجارية بترتيب أولوياتها وتحديد المكاسب والخسائر، فيما يبدأ من يوم الثامن من شوال رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية.

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ومن المقرر ابتداءً من يوم الأحد 29 شوال (21 يونيو)، العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول- فيما عدا مدينة مكة المكرمة- مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرًا من الإصابة بخاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.

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