الكمامة القماشية.. تعرف على طريقة تصنيعها بالمنزل وكيفية تعقيمها

شدَّدت وزارة الصحة على الجميع، بضرورة ارتداء الكمامات القماشية عند الخروج من المنزل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، مشيرة إلى أن المصاب بكورونا قد ينشر الفيروس لمن حوله؛ دون أن تظهر عليه أي أعراض.

وتواجه أسواق العالم شحًا في الكمامات الطبية، مع تزايد الطلب عليها منذ فبراير الماضي؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، ولمواجهة هذا النقص بدء العديد من الناس حول العالم في البحث عن واستخدام بدائل الكمامات الطبية، ومن هذه البدائل الكمامة القماشية وواقي الرأس البلاستيكي.

متى ينبغي استخدام الكمامة القماشية؟

كشفت منظمة الصحة العالمية، أنه لا ينصح بارتداء الأصحاء الكمامات الطبية أو القماشية، مشيرة إلى أنه ينصح فقط بارتدائها عند رعاية شخص مشتبه في إصابته بعدوى كوفيد-19 أو عند ظهور أي أعراض؛ كالعطس والسعال أو عند الخروج من المنزل، أو عند التوجه لأماكن قد تخالط فيها أناسًا آخرين.

كما أشار المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الخاص بالشرق الأوسط، إلى أنه يجب التأكد من ارتداء الكمامة بشكل صحيح؛ بحيث يتم وضعها بإحكام على الوجه لتغطية الفم والأنف، مشيرة إلى أنه يجب التأكد من غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون مع فرك الأصابع.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من ملامسة الكمامة، سواء كانت طبية أو كمامة قماشية عند ارتدائها، كما نبهت على ضرورة عدم لمس مقدمة الكمامة حتى عند انتزاعها، وعند خلعها يجب الإمساك بها من نهاية طريفها خلف الأذن.

طريقة تصنيع الكمامة القماشية

وفي أبريل الماضي، شاركت وزارة الصحة عبر حساباتها الموثقة بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو نشرته عبر قناتها موقع مشاركة مقاطع الفيديو «يوتيوب»، تشرح فيه طريقة عمل الكمامة القماشية بكل سهولة وبدون أي تعقيدات.

وأوضحت الصحة، عبر المقطع، أن كل ما تحتاجه لصنع الكمامة القماشية، قطعة قماش صغيرة مناسبة لحجم الوجه، مع التأكد أن تكون نظيفة ومعقمة ومطاطات الشعر، مشيرة إلى أن طريقة عمل الكمامة القماشية بسيطة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- قم بثني طرفي قطعة القماش للداخل.

2- اقلب قطعة القماش وقم بثني الطرفين للداخل مرة أخرى.

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3- قم بربط المطاط بالأطراف الجانبية للكمامة القماشية.

مواصفات الكمامة القماشية

وعن مواصفات الكمامة القماشية، أوضحت وزارة الصحة، أنها لا بد أن تتناسب بشكل مريح مع جانبي الوجه والذقن، وأن تكون مزودة ومؤمنة بخيط يلتف حول الأذن لإحكام ربطها، وتشمل طبقات متعددة من القماش، ولكن تسمح بالتنفس بأريحية.

ووفقًا لوزارة الصحة، فإنه قد يؤدي سوء استخدام الكمامة القماشية إلى خطر الإصابة بالعدوى، مثل رطوبة الكمامة لفترة طويلة أو إعادة الاستخدام بدون غسيل.

من يحظر عليهم ارتداء الكمامة القماشية؟

ويمنع استخدام الكمامة القماشية لكل من الأطفال أقل من سنتين وفاقدي الوعي والعاجزين أو كل من لا يستطيع أن يلبسها بنفسه ويتحكم بها، وفقًا لوزارة الصحة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن نزع الكمامة القماشية مع الحرص على عدم لمس العين والأنف والفم عند إزالة الكمامة وغسل اليدين مباشرة.

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