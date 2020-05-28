شؤون المسجد النبوي تنوه باستمرار تعليق حضور المصلين حتى إشعار آخر

أهابت بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح

نوهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، باستمرار تعليق حضور المصلين للمسجد النبوي حتى إشعار آخر. وأهابت الوكالة، عبر حسابها على تويتر اليوم الخميس، بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح. Advertisements اقرأ أيضا: وزير الشؤون الإسلامية: حرص القيادة على صحة المواطنين سبب إعادة فتح المساجد «الشؤون الإسلامية» تضع اللمسات النهائية لفتح 90 ألف مسجد وجامع.. فجر الأحد

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